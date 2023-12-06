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ДИСКУССИЯ ⟩ Студия Postimees: как успокоить учителей?

12:40 министр Каллас vs учитель Рыбаков
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Отсутствие компромисса по зарплатам грозит вылиться в массовую забастовку учителей. 12 декабря профсоюзы объявят дату протестной акции. Как выкарабкиваться из этой проблемы?

В студию Rus.Postimees приглашены министр образования Кристина Каллас и учитель истории и обществоведения Кесклиннаской русской гимназии и Таллиннской еврейской школы Дмитрий Рыбаков. Следите за дискуссией в прямом эфире в 12:40!

  • Почему правительство допустило забастовку?
  • Возможно ли успокоить педагогов?
  • Как проводить реформу, если учителя больше не готовы работать за такие деньги?
  • Какое повышение зарплат уже сейчас гарантировано?
  • Почему учителя русских школ не спешат бастовать?
  • Могут ли правительство и профсоюзы еще успеть договориться, или точка невозврата уже пройдена?
  • Коллективный договор в итоге выливается в политическую демагогию?
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