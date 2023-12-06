ДИСКУССИЯ ⟩ Студия Postimees: как успокоить учителей?

В студию Rus.Postimees приглашены министр образования Кристина Каллас и учитель истории и обществоведения Кесклиннаской русской гимназии и Таллиннской еврейской школы Дмитрий Рыбаков. Следите за дискуссией в прямом эфире в 12:40!