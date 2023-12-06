ДИСКУССИЯ ⟩ Студия Postimees: как успокоить учителей?

Отсутствие компромисса по зарплатам грозит вылиться в массовую забастовку учителей. 12 декабря профсоюзы объявят дату протестной акции. Как выкарабкиваться из этой проблемы?
В студию Rus.Postimees приглашены министр образования Кристина Каллас и учитель истории и обществоведения Кесклиннаской русской гимназии и Таллиннской еврейской школы Дмитрий Рыбаков. Следите за дискуссией в прямом эфире в 12:40!
- Почему правительство допустило забастовку?
- Возможно ли успокоить педагогов?
- Как проводить реформу, если учителя больше не готовы работать за такие деньги?
- Какое повышение зарплат уже сейчас гарантировано?
- Почему учителя русских школ не спешат бастовать?
- Могут ли правительство и профсоюзы еще успеть договориться, или точка невозврата уже пройдена?
- Коллективный договор в итоге выливается в политическую демагогию?