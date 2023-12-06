ЗАБАСТОВКИ НЕ МИНОВАТЬ ⟩ Кристина Каллас: это провал всего правительства; Рыбаков: пассивности русских школ есть объяснение

Каллас: – Для перехода на эстонский дополнительно выделены большие ресурсы. Другое дело – реформа школьной сети, закрытие небольших гимназий. С января мы начинаем переговоры с местными самоуправлениями. Это коснется 31 самоуправления.

– Почему учителя русских школ не спешат бастовать?

Рыбаков: – Во время предупредительной забастовки талиннские учителя заняли выжидательную позицию. Русскоязычная школа в силу исторических и культурных обстоятельств является гораздо более авторитарным институтом. И, естественно, наши коллеги из эстонских гимназий стоят на земле прочнее русских учителей. Психологическая атмосфера в русских школах сейчас очень сложная! Это ни для кого не секрет.

Мы даже иногда шутим, что если бы министр или премьер-министр заявили о снижении зарплат, наши добросовестные и работящие учителя все равно бы остались на своем рабочем месте.

– То есть, перспектива увольнения перечеркивает любое желание русскоязычного учителя бороться за повышение зарплаты и поддерживать эстонских коллег?

Рыбаков: – Думаю, что те учителя, которые понимают, что они не смогут никогда преподавать на эстонском языке, переживают сейчас очень трудные эмоции. По-человечески им нельзя не посочувствовать.

– По вашей оценке, должны ли русские школы присоединиться к забастовке и, возможно, выдвинуть дополнительные требования в контексте перехода?

Рыбаков: – Если общенациональное решение о забастовке будет принято, мы, наверное, должны будем поддерживать коллег, даже если кто-то против забастовки.