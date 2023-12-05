Специалист рекомендует: пять растений в спальне, которые избавят от бессонницы

Ворочаетесь из стороны в сторону, но все равно не можете заснуть? По мнению британского эксперта по здоровому сну, в формуле сладкого сна важны несколько факторов, зависящих от образа жизни и от организма конкретного человека. Однако когда эксперта спросили, с каким комнатным растением мы могли бы разделить спальню, чтобы хорошо выспаться, эксперт остановился на пяти растениях.