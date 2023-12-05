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Специалист рекомендует: пять растений в спальне, которые избавят от бессонницы

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Бороться с бессонницей можно с помощью комнатных растений.
Бороться с бессонницей можно с помощью комнатных растений. Фото: Shutterstock

Ворочаетесь из стороны в сторону, но все равно не можете заснуть? По мнению британского эксперта по здоровому сну, в формуле сладкого сна важны несколько факторов, зависящих от образа жизни и от организма конкретного человека. Однако когда эксперта спросили, с каким комнатным растением мы могли бы разделить спальню, чтобы хорошо выспаться, эксперт остановился на пяти растениях.

Прерывистый сон остался в прошлом! Если у вас тоже проблемы с засыпанием или вы просто плохо спите, британский эксперт по сну Мартин Шили рекомендует приобрести хотя бы одну из следующих пяти зеленых красавиц.

Лаванда

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