Специалист рекомендует: пять растений в спальне, которые избавят от бессонницы

Ворочаетесь из стороны в сторону, но все равно не можете заснуть? По мнению британского эксперта по здоровому сну, в формуле сладкого сна важны несколько факторов, зависящих от образа жизни и от организма конкретного человека. Однако когда эксперта спросили, с каким комнатным растением мы могли бы разделить спальню, чтобы хорошо выспаться, эксперт остановился на пяти растениях.
Прерывистый сон остался в прошлом! Если у вас тоже проблемы с засыпанием или вы просто плохо спите, британский эксперт по сну Мартин Шили рекомендует приобрести хотя бы одну из следующих пяти зеленых красавиц.