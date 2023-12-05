Норму вывоза снега выполнили до начала зимы

Вчера к полудню с проезжих дорог и дорожек для легкого транспорта было убрано столько снега, что, по словам руководителя отдела городского хозяйства города Тарту Рейна Хаака, норма для этого сезона уже превышена. Это значит, что в городском бюджете необходимо найти дополнительные деньги на уборку снега. «Пока рано говорить, сколько денег будет еще необходимо, потому что зима еще толком не началась», – сказал Хаак.