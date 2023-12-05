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Норму вывоза снега выполнили до начала зимы

Йенс Раавик
, журналист
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Вчера водителям приходилось непросто в стесненных условиях на улице Тяхе, но с 15 декабря схема парковки на этой относительно узкой улице изменится на отрезке от улицы Вяйке-Тяхе до улицы Куу. Так будет до весны.
Вчера водителям приходилось непросто в стесненных условиях на улице Тяхе, но с 15 декабря схема парковки на этой относительно узкой улице изменится на отрезке от улицы Вяйке-Тяхе до улицы Куу. Так будет до весны. Фото: Margus Ansu

До начала астрономической зимы еще три недели, но улицы Тарту окаймляют высокие валы снега, и среди них всем сложно передвигаться. На некоторых улицах здесь из-за снега приходится изменять организацию движения.

Вчера к полудню с проезжих дорог и дорожек для легкого транспорта было убрано столько снега, что, по словам руководителя отдела городского хозяйства города Тарту Рейна Хаака, норма для этого сезона уже превышена. Это значит, что в городском бюджете необходимо найти дополнительные деньги на уборку снега. «Пока рано говорить, сколько денег будет еще необходимо, потому что зима еще толком не началась», – сказал Хаак.

На одну площадку меньше

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