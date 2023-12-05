Депутат отказался от зарплаты и призвал это сделать своих коллег

Член волостного собрания Ярва Лаури Ильвес перед рождественскими праздниками решил заняться благотворительностью и подать тем самым пример другим членам горсобрания. Он отказался от зарплаты члена волостного собрания и пожертвует ее детскому саду Järvapesa в поселке Аравете.
Лаури Ильвес объяснил свой шаг тем, что много говорилось о больших дырах в бюджетах, в том числе и в волости Ярва. Денег нет и расходы постоянно сокращают. «Я считаю экономию разумной и верю и надеюсь, что каждое сокращение будет служить своей цели», - сказал он.