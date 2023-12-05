Депутат отказался от зарплаты и призвал это сделать своих коллег

Лаури Ильвес объяснил свой шаг тем, что много говорилось о больших дырах в бюджетах, в том числе и в волости Ярва. Денег нет и расходы постоянно сокращают. «Я считаю экономию разумной и верю и надеюсь, что каждое сокращение будет служить своей цели», - сказал он.

Ильвес отметил, что он уже обдумывал эту идею и обсуждал ее публично, что одним из источников сокращения расходов может стать приостановка выплаты зарплаты членам волостного собрания Ярва, как это было сделано в городе Пайде. Решением, принятым городским собранием Пайде в августе, выплаты зарплат всем членам городского собрания и комиссии, в том числе зарплаты председателя собрания и его заместителей, были приостановлены почти на полгода.