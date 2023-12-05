Важная новость для клиентов Lux Express: что будет с ценами на автобусные билеты

Коммерческий директор Lux Express в Эстонии Ингмар Роос сказал в интервью BNS, что операционные расходы Lux Express в следующем году увеличатся как за счет повышения акциза на топливо, которое вступит в силу с 1 мая, так и за счет повышения зарплаты водителей автобусов Lux Express в связи с ростом стоимости жизни.

«Вместе с повышением налога с оборота, которое приведет к снижению доходов, это, несомненно, создаст давление на повышение цен на билеты. В то же время мы учли возможность того, что предстоящее повышение налогов в сочетании с повышением цен на билеты поездов компании Elron в начале года может повысить интерес и желание людей путешествовать на автобусах», - отметил Роос.

Коммерческий директор Lux Express напомнил, что в начале 2022 года, когда цены на топливо резко выросли, компания Lux Express поступила так же. «Благодаря тому, что нам удалось избежать резкого повышения цен на билеты, мы смогли быстро вернуть пассажиров в автобусы после пандемии коронавируса», - добавил Роос.

«Поскольку 2023 год для Lux Express также был относительно успешным с точки зрения бизнеса, мы скорее подождем, насколько повышение налогов и цен, увеличивающее общую стоимость жизни, повысит интерес к автобусным поездкам, и, если потребуется, скорректируем цены на наши билеты весной на тех маршрутах, где это неизбежно», - добавил коммерческий директор Lux Express.