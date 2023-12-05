Мастерская ремонтировала машину несколько месяцев и неожиданно выставила клиенту счет в 3400 евро

У принадлежащего молодому человеку BMW были проблемы с двигателем, и он отвез машину в ремонтную мастерскую, где был установлен новый двигатель, который менее чем через год снова сломался. Владелец автомобиля вновь отправился в ту же мастерскую, где машина в итоге пробыла три месяца, а затем с клиента потребовали более 3400 евро за ремонт.