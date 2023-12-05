Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 5 декабря: результаты тестов PISA и радуют, и тревожат; новая схема мошенников; по-дизайнерски оформленная ель украсила церковь Нигулисте и яркие эмоции Burlesque Showcase
Сегодня в выпуске:
- 15-летние школьники из Эстонии по-прежнему одни из лучших в мире по результатам тестов образовательных достижений. Однако на сей раз количество набранных баллов заметно снизилось. Специалисты отмечают, что причина кроется в пандемии COVID и всё большей нехватке квалифицированных учителей
- Это важно: президент Алар Карис встретится с лидерами парламентских партий, чтобы найти выход из законодательного кризиса; власти Финляндии подозревают местные компании в поставке в Россию подсанкционных товаров; полиция предупреждает - автомобильные угонщики вновь активизировались
- Внимание, новая схема мошенников! Будьте осторожны - в преддверии праздников злоумышленники стали маскироваться под государственную почтовую службу Omniva. Как не стать жертвой преступников, сохранить свои деньги и праздничные посылки, разбиралась наш корреспондент
- Красивая праздничная традиция: рождественскую ель в музее церкви Нигулисте украшают шикарными игрушками местного производителя. Какие цвета и фигуры будут популярны в этом году?
- Это интересно: Юри Ратас продемонстрировал свои навыки подтягивания; помогите эльфам и проведите праздники на почте Санта-Клауса; 13 человек погибли в ходе извержения вулкана Мерапи в Индонезии
- Блеск шикарных платьев, елка в тысячу солнц, развлекательная шоу-программа - самая крутая вечеринка уходящего года BURLESQUE SHOWCASE прошла с размахом и успехом. Наша съемочная группа посетила праздник, чтобы зарядиться новогодним настроением
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 5 декабря.