Полиция: пропавшая 12-летняя девочка найдена

Последний раз близкие общались с Дейли сегодня, 5 декабря, около трех часов дня. После этого девочка ушла из дома и не взяла с собой телефон. Родственники очень переживали за Дейли.

Полицейские прочесали окрестности ее дома в Аннелинна, территорию вокруг канала Анне и автовокзала, а также район вокруг торгового центра Kvartal и центра города. Но безрезультатно.

Незадолго до десяти часов вечера пресс-служба полиции сообщила, что Дейли сама вернулась домой и с ней все в порядке.