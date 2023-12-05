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Полиция: пропавшая 12-летняя девочка найдена

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 12-летней Дейли, которая пропала сегодня в Тарту. 

Последний раз близкие общались с Дейли сегодня, 5 декабря, около трех часов дня. После этого девочка ушла из дома и не взяла с собой телефон. Родственники очень переживали за Дейли.

Полицейские прочесали окрестности ее дома в Аннелинна, территорию вокруг канала Анне и автовокзала, а также район вокруг торгового центра Kvartal и центра города. Но безрезультатно.

Незадолго до десяти часов вечера пресс-служба полиции сообщила, что Дейли сама вернулась домой и с ней все в порядке. 

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