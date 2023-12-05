Вышла из дома и исчезла: полиция ищет пропавшую 12-летнюю девочку

Последний раз близкие общались с Дейли сегодня, 5 декабря, около 15.00. После этого девочка ушла из дома и не взяла с собой телефон. Родственники очень переживают за Дейли.

Полицейские прочесали окрестности ее дома в Аннелинна, территорию вокруг канала Анне и автовокзала, а также район вокруг торгового центра Kvartal и центра города. Пока безрезультатно, но полиция продолжает поиски девочки.

Рост Дейли около 160 см, у нее среднее телосложение. Когда она вышла из дома, на ней была белая коротка дутая куртка, бело-оранжевые кроссовки Nike. У нее темные длинные волосы.

Полиция просит всех, кто видел Дейли или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру 112.

Пропавшая Дейли. Фото: Erakogu