«Люди окажутся в ловушке на мосту»: что должно случиться, чтобы Эстония закрыла границу с РФ?

Начиная с 16 ноября пограничники в Нарве не пропустили через границу 35 лиц из третьих стран, в основном из Сирии и Сомали. «Эти 35 человек сами по себе не являются тем количеством, с которым эстонское государство не может справиться. Суть вопроса в том, направила ли Россия в Эстонию группу людей, чтобы подорвать возможности эстонского пограничного контроля», - сказал Пургель.

Он пояснил, что сам факт целенаправленной отправки в Эстонию этих людей является признаком опасности и поэтому нарвские пограничники готовы к любому развитию событий.

«Если против нас будет совершена миграционная атака, которая независимо от размера группы подорвет наши возможности по охране границы, мы должны будем действовать соответствующим образом», - сказал руководитель Бюро погранохраны Идаской префектуры.

Все зависит от России

Пока российская сторона не препятствовала возвращению в страну тех лиц, которых эстонские пограничники развернули на границе. Пургель сказал, что это и является причиной, почему нарвский погранпункт пока еще остается открытым. Однако если россияне решат не впускать граждан третьих стран обратно, все может резко измениться.

«В таком случае они окажутся в ловушке на мосту. При сегодняшних погодных условиях существует явный риск для их жизни. Если мы увидим, что Россия применяет такую тактику, мы должны будем действовать решительно», - заявил Пургель.

Все готово для полного закрытия границы. Фото: Sander Ilvest