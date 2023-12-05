Будет бороться за золото ⟩ Эстонская спортсменка Энели Ефимова прошла в финал чемпионата Европы по плаванию

Как сообщили BNS в Союзе плавания Эстонии, Ефимова, плывшая во втором полуфинале, выиграла свой заплыв со временем 1.04,03, что обеспечило ей второе место по итогам двух полуфиналов.

В утренних предварительных заплывах Ефимова проплыла дистанцию за 1.04,28, что стало лучшим временем в предварительных заплывах, и вышла в полуфинал.

Другая эстонская спортсменка, Мария Романюк заняла 9-е место в заплывах со временем 1.05,74, что также позволило ей пройти в полуфинал. В первом полуфинале Романюк заняла 8-е место и не прошла в финал.

Финал на дистанции 100 м брассом запланирован на вечер среды.