Эстонские повара впервые готовятся защитить честь страны на Олимпийских играх

На этой неделе Эстонский союз шеф-поваров, под чьей эгидой проходит подготовка к чемпионату, провел практически генеральную репетицию одного из этапов конкурса, но почему репетиция подачи и дегустация блюд проходили не в ресторане, а в оборудованном под ресторан одном из залов конференц-центра Swissotel? Да потому что за столами должно сидеть ни много ни мало – 110 гостей. Это - одно из условий конкурса. Но давайте по порядку.