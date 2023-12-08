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Эстонские повара впервые готовятся защитить честь страны на Олимпийских играх

Вера Копти
, журналист
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Фото: Вера Копти.

Команда наших поваров готовится поехать в Германию, где раз в четыре года проходит кулинарная олимпиада IKA Culinary Olympics – старейшее и крупнейшее международное кулинарное соревнование в мире.

На этой неделе Эстонский союз шеф-поваров, под чьей эгидой проходит подготовка к чемпионату, провел практически генеральную репетицию одного из этапов конкурса, но почему репетиция подачи и дегустация блюд проходили не в ресторане, а в оборудованном под ресторан одном из залов конференц-центра Swissotel? Да потому что за столами должно сидеть ни много ни мало – 110 гостей. Это - одно из условий конкурса. Но давайте по порядку.

Зал конференц-центра Swissotel превратился в ресторан.
Зал конференц-центра Swissotel превратился в ресторан. Фото: Вера Копти.
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