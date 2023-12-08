«Круче» – это, конечно, легкое преувеличение. Они просто разные – два самых известных поварских мировых чемпионата: Bocuse d'Or и IKA Culinary Olympics. Да, про «Бокюз» мы знаем больше, но теперь Эстония решила наконец отправить команду поваров в Германию, где раз в четыре года проходит кулинарная олимпиада IKA – старейшее и крупнейшее международное кулинарное соревнование в мире.
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ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Эстонские повара готовятся к соревнованиям: это будет круче, чем «Золотой Бокюз»
На этой неделе Эстонский союз шеф-поваров, под чьей эгидой проходит подготовка к чемпионату, провел практически генеральную репетицию одного из этапов конкурса, но почему репетиция подачи и дегустация блюд проходили не в ресторане, а в оборудованном под ресторан одном из залов конференц-центра Swissotel? Да потому что за столами должно сидеть ни много ни мало – 110 гостей. Это - одно из условий конкурса. Но давайте по порядку.