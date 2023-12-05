Получив в соцсетях письмо от близкого или друга, мы не можем быть уверены, что профиль не взломан и нам не пишет преступник с целью выманить деньги. Эксперты указывают, что мошенники используют все более продуманные методы эмоционального влияния и финансовое мошенничество происходит в огромных масштабах, пишет Rus.TVNET.

19 ноября, позднее утро, никуда не надо спешить, поэтому я нежилась в постели с огромной кружкой кофе, читала, периодически поглядывая в окно. Звонков и писем не ждала, но тут внезапно дзинь - в мессенджер падает письмо от друга в Facebook - настоящего, реального, а не встреченного один раз на каком-то семинаре или выставке вин и добавленного из любезности. Это солидная дама в возрасте, бухгалтер по профессии, соседка моих родственниц.

Особо не удивляюсь тому, что дама, которую я в последние годы встречала редко, написала мне в выходной и просит мой номер телефона...