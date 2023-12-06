22 декабря на большие экраны всех балтийских стран выходит долгожданный фильм японского классика Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля». Его везет нам новая компания Artgene, одним из основателей которой является Алексей Бажин, до 2022 года занимавшийся прокатом авторских фильмов под знаменитым брендом «Иное кино». Алексей рассказал Rus.Postimees, зачем продвигает именно Миядзаки, в чем привлекательность аниме и почему слухи о закате кинотеатров сильно преувеличены.
Интервью Rus.Postimees ⟩ В Эстонии выйдет главный аниме года, и это больше не экзотика: прокатчик советует привыкать
Название новой компании можно читать и как «арт-ген» и как art-gene(ration), то есть «арт-поколение». Алексей говорит, что любит многозначность – так интереснее. Тем более, что и продукт, с которым заявляет о себе новая кинокомпания, отличается от прямолинейно-массового кино. Вместе с тем, в Японии картина живого классика вышла без рекламы и тем не менее побила все рекорды посещаемости. Устойчивый спрос на фильм есть и в Европе. Теперь и в Эстонии билеты на премьерные показы уже почти разошлись.
- Миядзаки – это же не совсем аниме? Точнее, знатоки возмущаются, когда его так называют, говорят - все не так аниме это друое. Поясни, почему так происходит. И что это тогда такое?
- На мой взгляд, мы видим тут некое разночтение в трактовке термина «аниме». Хотя это и не термин вовсе, а лишь западное обозначение японской анимации с ее отличительными особенностями. Хотя в японской анимации есть немало разветвлений по разным критериям, фильмы студии Ghibli всегда выделялись на фоне того, что производила индустрия аниме. В том числе и по технической части, и по методам управления компанией, которую Хаяо Миядзаки создал вместе со своим другом, также известным режиссером рисованного кино Исао Такахата.
Популярность фильмов Хаяо Миядзаки росла от фильма к фильму. Рискну предположить, что сейчас она находится на самой высокой точке за всю его карьеру. Это все в сумме дает ощущение, что Миядзаки - уже не аниме, а нечто, что перерастает рамки этого расхожего обозначения. Но ведь если принять во внимание, что аниме - обобщение всей японской анимации, то фильмы Миядзаки - самое что ни на есть аниме. Так что «знатоки», наверное, глубоко лично воспринимают значение этого слова.
- Почему для старта новой эстонской кинокомпании выбран такой релиз?
- Как говорится, все звезды сошлись. Когда мы с супругой думали, чем могла бы заниматься наша новая компания, это и был один из вариантов – попробовать вывести на кинопрокатный рынок стран Балтии больше японской анимации, а за ней и какую-то другую авторскую. Моя супруга сама художник и режиссер, так что под ее влиянием я тоже проникся культурой анимации. Я пока все свои идеи не хотел бы раскрывать, вдруг они еще реализуются! В какой-то момент появилась возможность купить у британского дистрибьютора права и выпустить в странах Балтии новый фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля». Такой шанс может не повториться никогда, так что мы решили рискнуть и спешно начали запускаться.
Синопсис фильма
Токио конца Второй мировой войны. 11-летний Махито теряет мать во время пожара и переезжает в ее родной город вместе с отцом. По соседству с их старинным особняком находится уединенная башня с гнездом серой цапли. Махито испытывает сложные чувства к отцу – управляющему на военном заводе, а особенно к мачехе Нацуко, которая приходится мальчику тетей. О башне, где живет цапля, известно, что ее построил двоюродный дедушка матери, который в какой-то момент в ней и исчез. Однажды Нацуко исчезает неизвестно куда, и охваченный предсувствиями Махито проникает в башню, чтобы найти ее. И тогда серая цапля становится проводником мальчика в потусторонний мир.
- Аниме и Миядзаки пользовались устойчивым нишевым спросом до войны в Украине на пространстве бывшего СССР. В той же ли системе координат находится Эстония, на твой взгляд?
- Все-таки фильмы Миядзаки сложно назвать нишевыми. Скорее они между нишевым и массовым кино. И это следствие взаимопроникновения культур, которое иллюстрирует Миядзаки. У него же Япония подчеркнуто не экзотическая, а вестернизированная. Это Восток, очень похожий на Запад. Фильмы Миядзаки прекрасно отражают этот модернизм, делающий Японию понятной и на другом краю света. А что стоит популярность мерча студии Ghibli, благодаря которому образы Тоторо и Безликого распространились по всему миру! Культура аниме и манги формировалась, пропуская через себя европейские влияния. Это была реакция на резкий технологический скачок в консервативной стране. Подобный скачок пережила не только Япония. Так что у меня нет сомнений, что в странах Балтии творчество Миядзаки тоже очень любят.
- Я не фанат Миядзаки, хотя сознаю его значение. Как ты бы убедил меня, что его новую картину нужно посмотреть?
- Прежде всего, она антивоенная и остроактуальная сейчас, она дает ответ на многие вопросы, витающие в воздухе. Это серьезное, печальное и светлое высказывание одного из немногих живых гениев кино. На самом авторитетном ресурсе Rotten Tomatoes у нее рейтинг мировых кинокритиков – 97 процентов, зрительский – 82. Это нечасто встречается. Must see, иначе говоря. Любой фильм Миядзаки стимулирует любовь к жизни, предлагая очищение через приключение. Но тут случай особый. Например, во Франции в первый день проката «Мальчик и цапля» собрал больше, чем «Барби» на старте!
- Как тебе с твоим опытом работы на сравнительно большом рынке видится компактный рынок Эстонии?
- Пока он оставляет приятное впечатление. Средняя посещаемость кинозалов кажется мне достаточно высокой. Вокруг меня на обычных прокатных сеансах всегда по 20–40 человек. У нас появляются новые теплые отношения в этой сфере культуры и бизнеса. На рынке достойное разнообразие фильмов, немало кинотеатров. Может, хотелось бы чуть больше не сетевых, а эксклюзивных. Я не сторонник унификации и монополизации в кинопрокате. Ценю конкурентное многообразие. И в Эстонии оно есть. Мне нравятся ретроспективы культового кино, которые идут в Таллинне и Тарту. С восторгом смотрел подборку Джона Кассаветиса, с пленки - «Токийскую повесть» Ясудзиро Одзу. Мне нравится, что команды театров, которые показывают авторское кино, открыты к сотрудничеству. Люди понимают, что сначала красивая идея, а деньги - придут. В определенное время фестиваль PÖFF захватывает всю страну, и это потрясающе!
- Какие трансформации, на твой взгляд дистрибьютора, переживает спрос на кинозалы? Наверное, это не только однонаправленное пике?
- Я не знаю о каком именно пике идет речь, но если о падении спроса, то статистика сообщает обратное – люди возвращаются в кинотеатры. Конечно, пандемия, а за ней война в Европе не добавляют финансовой стабильности, мы живем в турбулентные времена. Но те же Apple TV и Netflix выпускают свои фильмы не только (или не сразу) на стримингах, но и в мировой кинотеатральной сети (см. ниже трейлер такой картины от Netflix - ироничного триллера «Стеклянная луковица» 2022 года - прим. ред.). Поэтому значимость кинотеатров все так же высока в кинобизнесе и в культуре проведения досуга. Да, сдуваются Marvel, несколько неудач подряд потерпела студия Pixar, но это не означает, что происходит, как ты выразился, пике.
Я не склонен драматизировать и преувеличивать изменения. Они как раз свойственны живому, а не полумертвому организму. И изменения пока лишь нащупываются на самом деле. Поиск новых форматов, реорганизация направлений и прочее. В сравнении с 2018–19 годами денег стало намного меньше, но это вызов, который надо принимать и от уровня которого – снова расти! Индустрия не исчезает от того, что в ней перестают быть успешными гиганты, которые вчера казались неуязвимыми.