Интервью Rus.Postimees ⟩ В Эстонии выйдет главный аниме года, и это больше не экзотика: прокатчик советует привыкать

Кадр из аниме-фильма «Мальчик и цапля». Фото: Artgene Film Company

- Как тебе с твоим опытом работы на сравнительно большом рынке видится компактный рынок Эстонии?

- Пока он оставляет приятное впечатление. Средняя посещаемость кинозалов кажется мне достаточно высокой. Вокруг меня на обычных прокатных сеансах всегда по 20–40 человек. У нас появляются новые теплые отношения в этой сфере культуры и бизнеса. На рынке достойное разнообразие фильмов, немало кинотеатров. Может, хотелось бы чуть больше не сетевых, а эксклюзивных. Я не сторонник унификации и монополизации в кинопрокате. Ценю конкурентное многообразие. И в Эстонии оно есть. Мне нравятся ретроспективы культового кино, которые идут в Таллинне и Тарту. С восторгом смотрел подборку Джона Кассаветиса, с пленки - «Токийскую повесть» Ясудзиро Одзу. Мне нравится, что команды театров, которые показывают авторское кино, открыты к сотрудничеству. Люди понимают, что сначала красивая идея, а деньги - придут. В определенное время фестиваль PÖFF захватывает всю страну, и это потрясающе!

- Какие трансформации, на твой взгляд дистрибьютора, переживает спрос на кинозалы? Наверное, это не только однонаправленное пике?

- Я не знаю о каком именно пике идет речь, но если о падении спроса, то статистика сообщает обратное – люди возвращаются в кинотеатры. Конечно, пандемия, а за ней война в Европе не добавляют финансовой стабильности, мы живем в турбулентные времена. Но те же Apple TV и Netflix выпускают свои фильмы не только (или не сразу) на стримингах, но и в мировой кинотеатральной сети (см. ниже трейлер такой картины от Netflix - ироничного триллера «Стеклянная луковица» 2022 года - прим. ред.). Поэтому значимость кинотеатров все так же высока в кинобизнесе и в культуре проведения досуга. Да, сдуваются Marvel, несколько неудач подряд потерпела студия Pixar, но это не означает, что происходит, как ты выразился, пике.

Я не склонен драматизировать и преувеличивать изменения. Они как раз свойственны живому, а не полумертвому организму. И изменения пока лишь нащупываются на самом деле. Поиск новых форматов, реорганизация направлений и прочее. В сравнении с 2018–19 годами денег стало намного меньше, но это вызов, который надо принимать и от уровня которого – снова расти! Индустрия не исчезает от того, что в ней перестают быть успешными гиганты, которые вчера казались неуязвимыми.