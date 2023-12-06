«На кухне» ⟩ Сказительница Полина Черкасова знает, что такое наш мир на самом деле, но подарки от гномиков важнее

- Истории вообще невозможно запомнить. Я никогда свои истории не заучиваю. Так делают, наверное, актеры. Людям, не привыкшим к такому жанру, я сразу говорю: знаете, я не актриса. То, что вы сейчас увидите, это не моноспектакль. Потому что это тогда должно было быть заранее подготовлено. Какая-то канва, где он точно знает, какие истории он расскажет, какие стихи будет читать. А сказитель этого не может делать. Я, мои друзья и коллеги, чей стиль мне близок, все время рассказываем истории довольно спонтанно. Когда меня просят на фестивалях предоставить сет-лист, я говорю, что не могу этого сделать, потому что пока не видела своих слушателей. Может, они придут веселые, а может, у них в глазах будет грусть. Откуда они придут ко мне, я не знаю.

- Важно, что вы говорите, что вы не актриса, что вы проводите эту разделительную черту. Но какие-то заготовки, наверное, есть. Например, темы какие-то. Вот ваши аудиокниги – наверное, это были проекты какие-то тематические?