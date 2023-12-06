«На кухне» ⟩ Сказочница Полина Черкасова – о волшебстве вокруг Рождества

Сегодня в 15:00 на кухне Rus.Postimees – разговор о праздниках, в ритм которых мы уже начинаем входить. Город примеряет наряды, торговля теряет чувство меры. Привычное потребление – это еще не все, что нужно для правильного праздника. У нас на кухне –известная сказочница, собирательница и сочинительница Полина Черкасова, с которой мы поговорим о текстах и ритуалах вокруг Рождества.