«На кухне» ⟩ Сказочница Полина Черкасова – о волшебстве вокруг Рождества

Сегодня в 15:00 на кухне Rus.Postimees – разговор о праздниках, в ритм которых мы уже начинаем входить. Город примеряет наряды, торговля теряет чувство меры. Привычное потребление – это еще не все, что нужно для правильного праздника. У нас на кухне –известная сказочница, собирательница и сочинительница Полина Черкасова, с которой мы поговорим о текстах и ритуалах вокруг Рождества.
Полина Черкасова – антрополог и музыкант, соединившая эти интересы в своей работе, где творчество переплетается с исследованием. Но что это за работа - сказительство и сторителлинг? Отчего вдруг в современном мире оживляются и пользуются успехом сказки, которые в XIX веке собирали романтики, придумывая народам их национальные истории? Полина расскажет об этом.
Этой осенью по материалам очередной экспедиции, в которые Полина регулярно ездит по всему свету, вышел сборник дорожных сказок «Караван». Дорожные – это значит связанные с путешествиями. Полина называет их путеводными, и у нее можно будет узнать, что это такое.
А самое главное, что сказительница точно знает все, что традиционная культура предписывает делать в пору сгущения ритуала - в конце календарного года. Мы обсудим рождественские истории и волшебные сказки, которые объединяются вокруг самого главного календарного праздника.