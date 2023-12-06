Рейтинги: поддержка «Отечества» достигла рекордного значения

Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного по заказу Института общественных исследований фирмой Norstat Eesti, оппозиционную партию «Отечество» поддерживают 27,4%, оппозиционную Консервативную партию Эстонии (EKRE) – 20,9%, а Партию реформ – 17,2% избирателей, имеющих право голоса.

Поддержка «Отечества», которая все еще имеет тенденцию к росту, находится на самом высоком уровне с начала 2019 года, однако в последние недели тенденция роста явно замедлилась.

Поддержка EKRE, занимающей второе место, снизилась за неделю на 1,1 процентного пункта, и теперь разрыв с «Отечеством» составляет 6,5 процентного пункта.

Поддержка Партии реформ за неделю не изменилась и на данном этапе популярность партии премьер-министра стабилизировалась.

За тройкой лидеров следуют оппозиционная Центристская партия с 13,6 %, входящие в правящую коалицию Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 10,7 % и партия «Ээсти 200» с 6,3 %.

Партии правящей коалиции имеют общую поддержку 34,2 %, а оппозиционные партии – 61,9 %.