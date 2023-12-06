В странах Балтии самые высокие процентные ставки по жилищным кредитам в Европе

Средняя процентная ставка по жилищному кредиту в еврозоне по состоянию на октябрь составляла 3,91%, в то время как в Эстонии она достигла 5,84%. Выше ставка только в Латвии и Литве, сообщает ERR.
По данным Европейского центрального банка, средняя процентная ставка по жилищному кредиту в Эстонии в октябре составила 5,84 процента, в Латвии – 5,94 процента и в Литве – 5,89 процента.
Страны с более высокими процентными ставками включают Кипр с процентной ставкой 5,03 процента, Португалию с 4,51 процента, Грецию с 4,58 процента и Люксембург с 4,18 процента.
Самые доступные жилищные кредиты выдают банки на Мальте, где средняя процентная ставка составляет 2,2 процента.