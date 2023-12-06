Еврокомиссар Кадри Симсон не поддерживает строительство АЭС в Эстонии

По мнению еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, Эстонии не нужна собственная атомная электростанция, поскольку неравномерную выработку электричества ветряными электростанциями можно сбалансировать за счет АЭС в Финляндии и Швеции, пишет Rus.ERR.
«В долгосрочной перспективе, я думаю, ветряная энергия может быть сбалансирована атомными электростанциями. Сегодняшние потребители электроэнергии в Эстонии также пользуются тем, что и в Финляндии, и в Швеции есть атомные электростанции. Более взаимосвязанный рынок электроэнергии также обеспечивает то, что каждому государству-члену ЕС не обязательно иметь собственную атомную электростанцию», – сказала Симсон во вторник в интервью «Актуальной камере».
Симсон также заявила на международной климатической конференции в Дубае, что более 120 стран присоединились к инициативе Европейской комиссии, согласно которой после 2030 года удовлетворять дополнительные потребности в энергии следует только за счет возобновляемых источников энергии.