Еврокомиссар Кадри Симсон не поддерживает строительство АЭС в Эстонии

«В долгосрочной перспективе, я думаю, ветряная энергия может быть сбалансирована атомными электростанциями. Сегодняшние потребители электроэнергии в Эстонии также пользуются тем, что и в Финляндии, и в Швеции есть атомные электростанции. Более взаимосвязанный рынок электроэнергии также обеспечивает то, что каждому государству-члену ЕС не обязательно иметь собственную атомную электростанцию», – сказала Симсон во вторник в интервью «Актуальной камере».