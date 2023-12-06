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Андрей Ермак: без военной помощи США Украина рискует проиграть войну

Война в Украине, 651-й день
rus.postimees.ee
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Андрей Ермак и Владимир Зеленский.
Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. 

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 651-го дня войны, 6 декабря.

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