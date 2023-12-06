Фото ⟩ Упавшее дерево насквозь пробило салон легкового автомобиля

Члены Кундаской спасательной команды рассказали, что тяжелые ветки дерева пробили лобовое стекло. Они вошли в салон как со стороны водителя, так и пассажира. На фотографиях, сделанных спасателями, видно, как одна толстая ветка оказалась внутри приборной панели автомобиля всего в нескольких десятках сантиметров от лица водителя.

Водитель может праздновать второй день рождения, так как для него ДТП закончилось лишь испугом. Руководитель Кундаской спасательной команды сказал, что именно на этом участке дороги и до деревни Рутья деревья в таком состоянии, что могут упасть на дорогу в любой момент. В последнее время у спасателей было много вызовов в связи с этим. Передвигаясь как пешком, так и на машине, нужно быть крайне осторожными.