Два чемпиона мира должны спасти будущее WRC

В завершившемся сезоне разговоры о том, что серия чемпионатов мира больше неинтересна, заводились буквально отовсюду. На стратегическом заседании Всемирного совета автоспорта (WMSC) во вторник была создана целевая группа для решения этой проблемы.

Ответственными были назначены два бывших чемпиона мира, оба штурманы. Роберт Рид одержал победу вместе с Ричардом Бернсом в 2001 году, Дэвид Ричардс одержал победу двумя десятилетиями ранее с Ари Ватаненом.

«Мы пристально будем изучать технические, спортивные и маркетинговые аспекты ралли чемпионата мира. Группа также займется изучением гонок с самого низкого уровня, — говорится в заявлении FIA. -Первый рабочий документ должен быть представлен в FIA и WMSC в течение двух недель».

У Ричардса есть необходимый бэкграунд для этой работы. Помимо успешной карьеры в ралли, он сыграл важную роль в успехе Subaru, а его компания также владела правами на рекламу серии WRC.

Рид также в настоящее время является вице-президентом спортивного подразделения FIA, Ричардс является членом WMSC.