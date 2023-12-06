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Президент обсуждает с Михаилом Кылвартом тупиковую ситуацию в Рийгикогу

Rus.Postimees
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На этой неделе президент Алар Карис обсудит с представителями всех партий тупиковую ситуацию в парламенте и возможные пути восстановления нормальной работы Рийгикогу. В среду он принимает в Кадриорге председателя Центристской партии Михаила Кылварта.

Во вторник глава государства встречался с председателем «Отечества» Урмасом Рейнсалу.

Кроме того, запланированы встречи с председателем парламентской фракции «Ээсти 200» Тоомасом Уйбо, председателем EKRE Мартином Хельме, председателем парламентской фракции Партии реформ Эркки Келдо и председателем парламентской фракции Социал-демократической партии Евгением Осиновским.

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