ФИФА запретила эстонскому футбольному клубу регистрировать новых игроков

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) запретила эстонскому клубу «Нымме Калью» в течение полутора лет регистрировать новых игроков, передает Rus.ERR.
Причиной запрета, наложенного ФИФА, стала задолженность эстонского футбольного клуба перед бывшим главным тренером команды португальцем Эдди Кардозу, с которым клуб досрочно расторг контракт в 2022 году.
По решению ФИФА «Нымме Калью» обязан выплатить тренеру компенсацию за досрочное расторжение контракта, однако вся сумма Кардозу до сих пор не выплачена.
Президент «Нымме Калью» Куно Техва подтвердил в интервью порталу Soccernet.ee, что долг будет погашен в течение следующего месяца.