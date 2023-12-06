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ФИФА запретила эстонскому футбольному клубу регистрировать новых игроков

rus.postimees.ee
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Команда "Нымме/Калью".
Команда "Нымме/Калью". Фото: Kalju FC/Facebook

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) запретила эстонскому клубу «Нымме Калью» в течение полутора лет регистрировать новых игроков, передает Rus.ERR

Причиной запрета, наложенного ФИФА, стала задолженность эстонского футбольного клуба перед бывшим главным тренером команды португальцем Эдди Кардозу, с которым клуб досрочно расторг контракт в 2022 году.

По решению ФИФА «Нымме Калью» обязан выплатить тренеру компенсацию за досрочное расторжение контракта, однако вся сумма Кардозу до сих пор не выплачена.

Президент «Нымме Калью» Куно Техва подтвердил в интервью порталу Soccernet.ee, что долг будет погашен в течение следующего месяца.

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