ФИФА запретила эстонскому футбольному клубу регистрировать новых игроков

Причиной запрета, наложенного ФИФА, стала задолженность эстонского футбольного клуба перед бывшим главным тренером команды португальцем Эдди Кардозу, с которым клуб досрочно расторг контракт в 2022 году.

По решению ФИФА «Нымме Калью» обязан выплатить тренеру компенсацию за досрочное расторжение контракта, однако вся сумма Кардозу до сих пор не выплачена.

Президент «Нымме Калью» Куно Техва подтвердил в интервью порталу Soccernet.ee, что долг будет погашен в течение следующего месяца.