Сердце города открыто: на улице Гонсиори возобновляется сквозное движение

Открытие участка улицы Гонсиори между улицами Реймани и Лайкмаа в направлении центра обеспечит сквозное движение в направлении бульвара Эстония. На этом участке будет действовать ограничение скорости 30 км/ч. Частичное восстановление движения на улице Гонсиори не приведет к изменениям в работе общественного транспорта столицы, все прежние маршруты объезда сохранятся. В направлении из центра города на участке Гонсиори между улицами Реймани и Лайкмаа по-прежнему открыто движение только для автобусов уездных маршрутов.

«Теперь мы можем с радостью объявить, что строительные работы на улицах центра города идут в хорошем темпе и мы открываем для движения все новые участки, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Приглашаем горожан насладиться рождественской атмосферой в центре города и заново открыть для себя улицы, магазины, кафе, развлекательные учреждения Таллинна и все то, что оставалось недоступным ввиду дорожных ограничений».