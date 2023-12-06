Fudy капитулирует перед конкурентами на рынке курьерской доставки еды

Курьеры Fudy с желтыми сумками исчезнут с улиц 21 декабря, когда компания закроет свою услугу доставки еды на дом. «Мы закрываем услугу по экономическим причинам. Наши объемы были слишком малы, чтобы держать затраты и доходы в балансе, - пояснил Пыдра. - Поскольку состояние экономики плохое, а количество заказов снизилось, не было особых оснований полагать, что перспективы как-то улучшатся в ближайшем будущем».

По словам Пыдра, доставка еды - это объемный бизнес с небольшой рентабельностью, и чтобы выжить, на платформе должно быть получено достаточное количество заказов. Однако новый игрок, вышедший на рынок после Wolt и Bolt, не смог достичь этой цели за короткий период своей работы. «Наш бизнес-план заключался в том, чтобы полагаться на рестораны Apollo Group и постепенно начать с этой отправной точки рост. Нам удалось привлечь на свою платформу достаточно ресторанов и курьеров, но объем заказов остался скромнее, чем ожидалось», - признался Пыдра.