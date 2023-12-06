Fudy капитулирует перед конкурентами на рынке курьерской доставки еды

Занимающаяся курьерской доставкой еды компания Fudy сворачивает свои термосумки, потому что не может конкурировать с Wolt или Bolt, признает руководитель компании Вильям Пыдра.
Курьеры Fudy с желтыми сумками исчезнут с улиц 21 декабря, когда компания закроет свою услугу доставки еды на дом. «Мы закрываем услугу по экономическим причинам. Наши объемы были слишком малы, чтобы держать затраты и доходы в балансе, - пояснил Пыдра. - Поскольку состояние экономики плохое, а количество заказов снизилось, не было особых оснований полагать, что перспективы как-то улучшатся в ближайшем будущем».