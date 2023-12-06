Фракция оппозиционной Партии реформ в Таллиннском городском собрании предложила упразднить три ведомства и трех вице-мэров, создав взамен Департамент городского пространства, что, по мнению реформистов, позволит сэкономить почти 7,5 млн евро расходов и обеспечить более эффективное предоставление услуг.
Огромная экономия средств горожан: реформисты в Таллинне предлагают упразднить должности трех вице-мэров
По словам председателя фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пяртеля-Пеэтера Пере, предложение о создании нового объединенного ведомства направлено на сокращение бюрократии и более эффективное планирование города.
«Движение транспорта, здания, сети школ и детских садов нужно планировать комплексно, а не так как сейчас, по-кафкиански и бюрократически, - сказал Пере. - То городская управа перекапывает улицу, чтобы проложить водопровод, то через полгода начинает ремонтировать дорогу, или наоборот».
На сегодня вице-мэр Владимир Свет отвечает за транспорт и уличные работы в городе, ему подчиняются два ведомства - Таллиннский Департамент транспорта и Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
За городское планирование отвечает вице-мэр Мадле Липпус, в чьем подчинении действует Департамент городского планирования.
Вице-мэр Тийт Терик курирует вопросы городского имущества, и ему подчиняется соответствующий департамент.
Еще один вице-мэр без портфеля Йоозеп Вимм курирует в городе вопросы предпринимательства.
Городской бюджет на 2024 год и полученные поправки будут вынесены на голосование в следующий четверг, 14 декабря, когда Таллиннское горсобрание соберется в последний раз в этом году.