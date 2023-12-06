Жители Эстонии обеспокоены: в Facebook продается шоколад, содержащий красный мухомор

По словам главного специалиста отдела продовольствия Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кайри Сисаск, обеспокоенные жители Эстонии сообщили в ведомство об опасной продукции. «Нам поступила информация, что в социальных сетях продают шоколад, содержащий красный мухомор (lad. Amanita muscaria). Такую продукцию запрещено продавать», – объяснила Сисаск.

Красный мухомор является ядовитым и его нельзя есть. «Сельскохозяйственный и продовольственный департамент установил, что шоколад произведен фирмой Prana Organics. В отношении производителя начато надзорное производство, также он обязан изъять с рынка и отозвать опасную продукцию», – добавила Сисаск. Продажа красного мухомора для употребления в пищу запрещена в любом виде на территории Евросоюза.

Красный мухомор относится к группе грибов, содержащих нервно-паралитические яды, в связи с чем употребление в пищу может вызвать отравление, которое в худшем случае может привести к летальному исходу. В случае употребления красного мухомора следует связаться с Эстонским информационным центром по вопросам отравлений по телефону 16662, который поможет быстро подобрать подходящую схему действий.

Информацию об опасной продукции можно передавать по адресу электронной почты vihje@pta.agri.ee.