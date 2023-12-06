ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина послала ВВС России устрашающий сигнал

Этот инцидент позволяет предположить, что Украина разместила новые системы ПВО, полученные от союзников, в Одесской области, или даже целую часть войск ПВО на острове Змеином. Это очень серьезная проблема для России, которая определенно существенно помешает подготовке к более масштабным авиаударам по Украине.

Появилась дополнительная информация о вчерашнем украинском авиаударе по Крыму. Сообщается, что это была атака беспилотника, которая в основном поразила российские системы ПВО и наблюдения на севере Крыма и в районе Керчи. Согласно имеющимся описаниям, объектом атаки все-таки не был Крымский мост, начинающийся в Керчи.

Кроме того, атаке подверглись крупные топливные резервуары, расположенные в Феодосии. Еще более крупный взрыв произошел недалеко от города Таганрог, на территории России (на берегу Азовского моря). В любом случае, это был один из крупнейших украинских авиаударов по Крыму. Не исключено, что Украина готовит и удары по Керченскому мосту, но более важной целью этой атаки, похоже, является снижение возможностей ВВС российской армии и принуждение их покинуть регион.