ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина послала ВВС России устрашающий сигнал

Внутренняя напряженность в Украине
В международных СМИ довольно оживленно обсуждается ухудшение отношений между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Вчера пресс-секретарь администрации президента заявил, что смены главкома ВСУ не планируется. Нет сомнений в том, что худшие, чем ожидалось, результаты войны в этом году вызовут напряжение в украинском руководстве и разочарование в обществе в целом.
Если военные перспективы в будущем останутся плохими, давление на президента Украины внутри страны наверняка будет расти. Но происходящее пока не подтверждает того, что Зеленский намерен провести серьезные изменения в руководстве ВСУ в ближайшее время. Самые большие проблемы Украины связаны с международными отношениями на стратегическом уровне.
Газа
Израильская армия объявила о начале третьего этапа своей операции в секторе Газа. Сообщения израильской армии создают впечатление, что она уничтожит конкретные локальные опорные пункты ХАМАС по всему сектору Газа. На севере Газы израильская армия продолжала наступление. На юге некоторые пункты окружены и уже зачищена территория, но на юге израильская армия не ведет масштабного наступления, как на севере. Вчера из сектора Газа были нанесены ракетные удары по центральной части Израиля, и вчера же как минимум две ракеты успели поразить и гражданские объекты.
Израильская армия пытается изолировать южную часть сектора Газа еще в нескольких местах и тем самым сократить передвижение ХАМАС и других боевиков по всему сектору.
Израильская армия совершила свою первую крупную ошибку на юге Ливана, когда вчера атаковала позиции ливанской армии, убив по меньшей мере одного солдата ливанской армии. Позже Израиль извинился за то, что принял цель за позицию «Хезболлы». Израиль вряд ли хотел нападать на ливанскую армию, но ясно, что если Израиль почувствует, что ему угрожают, то при необходимости ливанская армия подвергнется атаке.
На Западном берегу продолжаются локальные столкновения между израильской армией и палестинскими группировками во время операций по зачистке, проводимых израильской армией.