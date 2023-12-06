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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина послала ВВС России устрашающий сигнал

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Российская армия увеличила количество атак на фронте
  • Активность российских тактических ВВС также постоянно возрастает
  • Израильская армия объявила о начале третьего этапа своей операции в секторе Газа

Украинская ПВО вчера сбила российский штурмовик Су-24М, который действовал в районе острова Змеиного в Черном море, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Этот инцидент позволяет предположить, что Украина разместила новые системы ПВО, полученные от союзников, в Одесской области, или даже целую часть войск ПВО на острове Змеином. Это очень серьезная проблема для России, которая определенно существенно помешает подготовке к более масштабным авиаударам по Украине.

Появилась дополнительная информация о вчерашнем украинском авиаударе по Крыму. Сообщается, что это была атака беспилотника, которая в основном поразила российские системы ПВО и наблюдения на севере Крыма и в районе Керчи. Согласно имеющимся описаниям, объектом атаки все-таки не был Крымский мост, начинающийся в Керчи.

Кроме того, атаке подверглись крупные топливные резервуары, расположенные в Феодосии. Еще более крупный взрыв произошел недалеко от города Таганрог, на территории России (на берегу Азовского моря). В любом случае, это был один из крупнейших украинских авиаударов по Крыму. Не исключено, что Украина готовит и удары по Керченскому мосту, но более важной целью этой атаки, похоже, является снижение возможностей ВВС российской армии и принуждение их покинуть регион.

Вчера вечером и сегодня ночью российская армия провела воздушную атаку на Украину с помощью 48 иранских беспилотников, 41 из которых был уничтожен украинской ПВО. Основной целью по-прежнему оставались позиции ВВС Украины. Сообщений о попаданиях нет. Что касается позавчерашней атаки дронов, то в течение вчерашнего дня выяснилось, что удары были по нанесены по объекту критически важной инфраструктуры во Львовской области на западе Украины, но ущерб оказался невелик.

Интенсивность российских атак возрастает

Российская армия увеличила количество атак на фронте, также постоянно возрастает активность ее тактической авиации.

На направлении Сватово и Северодонецка резко возросла активность атак российской армии в южной части линии фронта в направлении Лимана. Данных о продвижении российских войск нет.

В Бахмуте количество атак российских войск несколько снизилось из-за истощения подразделений. На линии фронта существенных изменений там тоже нет.

В окрестностях Донецка активность российских войск была очень высокой, как в районе Авдеевки, так и в районе Марьинки. В то же время украинские силы также организуют контратаки. Поэтому на линии фронта время от времени происходит движение вперед и назад, но в более широком масштабе ситуация остается прежней.

В российских СМИ распространилась информация о том, что российская армия хочет захватить Авдеевку до ежегодной «прямой линии» Путина на телевидении, запланированной на 14 декабря. Можно предполагать, что речь действительно идет о подобных промежуточных сроках, но, несомненно, российской армии дана генеральная директива как можно скорее завоевать всю территорию Донбасса. Промежуточные сроки не так важны. Выступление Путина на телевидении также дает украинской стороне хорошую возможность влияния на ситуацию.

На южном фронте контратаки российских войск не были особенно активными, и украинская армия также не предпринимала крупных наступательных попыток. Никаких крупных событий на восточном берегу Днепра не произошло.

Внутренняя напряженность в Украине

В международных СМИ довольно оживленно обсуждается ухудшение отношений между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Вчера пресс-секретарь администрации президента заявил, что смены главкома ВСУ не планируется. Нет сомнений в том, что худшие, чем ожидалось, результаты войны в этом году вызовут напряжение в украинском руководстве и разочарование в обществе в целом.

Если военные перспективы в будущем останутся плохими, давление на президента Украины внутри страны наверняка будет расти. Но происходящее пока не подтверждает того, что Зеленский намерен провести серьезные изменения в руководстве ВСУ в ближайшее время. Самые большие проблемы Украины связаны с международными отношениями на стратегическом уровне.

Газа

Израильская армия объявила о начале третьего этапа своей операции в секторе Газа. Сообщения израильской армии создают впечатление, что она уничтожит конкретные локальные опорные пункты ХАМАС по всему сектору Газа. На севере Газы израильская армия продолжала наступление. На юге некоторые пункты окружены и уже зачищена территория, но на юге израильская армия не ведет масштабного наступления, как на севере. Вчера из сектора Газа были нанесены ракетные удары по центральной части Израиля, и вчера же как минимум две ракеты успели поразить и гражданские объекты.

Израильская армия пытается изолировать южную часть сектора Газа еще в нескольких местах и тем самым сократить передвижение ХАМАС и других боевиков по всему сектору.

Израильская армия совершила свою первую крупную ошибку на юге Ливана, когда вчера атаковала позиции ливанской армии, убив по меньшей мере одного солдата ливанской армии. Позже Израиль извинился за то, что принял цель за позицию «Хезболлы». Израиль вряд ли хотел нападать на ливанскую армию, но ясно, что если Израиль почувствует, что ему угрожают, то при необходимости ливанская армия подвергнется атаке.

На Западном берегу продолжаются локальные столкновения между израильской армией и палестинскими группировками во время операций по зачистке, проводимых израильской армией.

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