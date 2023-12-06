Пять привычек многодетных семей, которые будут полезны каждому

​Самое главное – равный вклад в семейную жизнь каждого члена семьи . «Пока дети маленькие, они очень хотят принимать участие во всем, что делают взрослые, но проще, конечно, все делать за них. Многодетные семьи стараются начинать привлекать детей к домашним делам в максимально раннем возрасте, чтобы позднее было легче. Если ребенок привык к тому, что взрослые его обслуживают, ему будет сложно адаптироваться к другой ситуации», – рассказала Ыунап.

Основные обязанности, которые частично возлагают на детей с раннего возраста, это поддержание порядка дома, помощь в составлении меню на неделю и покупка продуктов на неделю. Позднее к этому добавляется посильное приготовление еды.

Вторая полезная привычка – делиться. В многодетных семьях важные решения, как правило, обсуждают всей семьей. Например, если какой-то член семьи хочет заняться новым хобби или сделать дорогую покупку, это обсуждается на семейном совете. «Хобби, например, часто оказывают влияние на всю семью, и важно находить возможности для того, чтобы потенциал всех членов семьи был максимально реализован. Совместно принимаемые решения с раннего возраста учат детей считаться и делиться с другими», – прокомментировала Ыунап.