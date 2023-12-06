Водители, внимание! ⟩ В будущем поездка в Латвию может обернуться огромным штрафом и лишением прав

«Каждый необдуманный поступок на дороге ставит под угрозу не только водителя, но и окружающее его общество. В первой половине этого года в Латвии было зарегистрировано 72 смертельных случая на дорогах, около 200 человек получили серьезные травмы. Эти трагические события оставили неизгладимый след в сотнях семей. К сожалению, существующие штрафы не являются достаточным сдерживающим фактором», - заявил в сентябре Андрей Юдиньш, председатель Комитета по правовым вопросам латвийского Сейма и один из инициаторов поправок.