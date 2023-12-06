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МОК вновь дал понять, что россиян ждут на олимпиаде

rus.postimees.ee
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Томас Бах и Владимир Путин.
Томас Бах и Владимир Путин. Фото: Charlie Riedel

На встрече руководства Международного олимпийского комитета, которое состоялось в Лоазнне (Швейцария), обсуждался вопрос участия в Олимпиаде России и Беларуси.

По-прежнему неясно, будут ли участвовать страны-агрессоры в Олимпиаде в Париже. Судя по итогам последнего собрания, они получат это разрешение.

Уже первый пункт озаглавлен «Миссия мира». Содержание подчеркивает один пункт ООН, на основе которого олимпийский идеал должен объединять, нести мир и способствовать толерантности. В документе говорится, что все участники встречи согласились с этой идеей.

Также говорится, что осознается очень сложная геополитическая ситуация, сложившаяся в мире. В воздухе слишком много войн и конфликтов. Всем пострадавшим выражается поддержка. Однако раздел завершается общей мыслью олимпийского движения: «Давайте дадим миру шанс».

Помимо прочего, в ходе встречи МОК также высоко оценил и свою работу. Они очень удовлетворены тем, что их рекомендация позволить российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования под нейтральным флагом до сих пор прекрасно работает в федерациях. Это ограничение предполагается сохранить.

Парижская олимпиада стартует 26 июля будущего года.

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