По-прежнему неясно, будут ли участвовать страны-агрессоры в Олимпиаде в Париже. Судя по итогам последнего собрания, они получат это разрешение.

Уже первый пункт озаглавлен «Миссия мира». Содержание подчеркивает один пункт ООН, на основе которого олимпийский идеал должен объединять, нести мир и способствовать толерантности. В документе говорится, что все участники встречи согласились с этой идеей.

Также говорится, что осознается очень сложная геополитическая ситуация, сложившаяся в мире. В воздухе слишком много войн и конфликтов. Всем пострадавшим выражается поддержка. Однако раздел завершается общей мыслью олимпийского движения: «Давайте дадим миру шанс».

Помимо прочего, в ходе встречи МОК также высоко оценил и свою работу. Они очень удовлетворены тем, что их рекомендация позволить российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования под нейтральным флагом до сих пор прекрасно работает в федерациях. Это ограничение предполагается сохранить.

Парижская олимпиада стартует 26 июля будущего года.