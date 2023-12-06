ФОТО ⟩ Три секунды от трагедии: в Маарду городской автобус едва избежал столкновения в поездом

«Бортовая камера локомотива показал, что, помимо автобуса, прямо перед поездом проскочили несколько автомобилей, - сказал руководитель безопасности компании Operail Андре Захаров. - Это переезд, где водители часто нарушают правила дорожного движения - наши машинисты постоянно говорят нам об этом».

28 ноября трагическую аварию удалось предотвратить благодаря тому, что машинист Operail проявил бдительность на переезде Фосфорийди и заблаговременно сбавил скорость. При нормальной скорости и использовании своего права на проезд локомотив не успел бы остановился.

Остановочный путь грузового поезда в Эстонии обычно составляет от полукилометра до километра, а при движении на полной скорости и с полным составом - до двух километров. Поэтому правила дорожного движения гласят, что поезд всегда имеет право проезда - все остальные участники движения должны уступить ему дорогу. На регулируемом переезде шлагбаум или светофор сигнализируют о приближении поезда, а на нерегулируемом переезде водитель должен самостоятельно убедиться в отсутствии поезда.

С наступлением зимы случаи такие случаи стали особенно частыми. «В темное время суток машинисты локомотива замечают препятствие или автомобиль еще позже, а на скользкой дороге и поезд, и автомобиль хуже управляются, - подчеркнул Захаров. - Мне вспоминается случай, произошедший несколько лет назад, когда водитель заметил локомотив, но не смог остановить машину из-за скользких условий и въехал в ему бок. К сожалению, в такой ситуации водитель ничего не может сделать, чтобы предотвратить аварию».

Поскольку проблемный переход находится в Маарду, о ситуации неоднократно сообщалось в горуправу. Представители Operail также посещали школы в Маарду, Каллавере и Виймси, чтобы обратить внимание местных детей на необходимость безопасного перехода через железную дорогу. До сих пор переезд остается нерегулируемым и поэтому люди сами должны обеспечить себе безопасный переезд через железную дорогу.