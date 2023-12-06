Кальюлайд: в запуске военной промышленности Россия достигла больших успехов, чем западные государства

Член делегации Эстонии в ПА НАТО Юри Ратас также подчеркнул важность инвестирования в расходы на оборону в объеме не менее двух процентов, однако отметил, что многие по-прежнему этого не делают. Он также подчеркнул необходимость действовать сообща и еще активнее, чтобы Россия в будущем даже не рассматривала возможность нападения на какое-либо государство НАТО. По его словам, следует продолжать поддерживать Украину, не допуская возникновения усталости от войны.

В рамках трансатлантического форума, который проходит в США с понедельника по среду, политики и эксперты по внешней и оборонной политике обсудят трансатлантические отношения и укрепление сотрудничества по итогам саммита в Вильнюсе и перед саммитом в Вашингтоне, который состоится в следующем году.

На мероприятии также планируется обсудить развязанную Россией войну в Украине, в том числе влияние введенных в отношении России санкций на экономику страны и влияние войны на Россию в целом. В центре внимания – поддержка Украины, в том числе предоставление государству военной помощи и содействие послевоенному восстановлению экономики страны. Также при участии министра обороны Швеции Пола Юнсона планируется обсудить будущую роль Швеции в альянсе и изменения на Ближнем Востоке и в Азии.