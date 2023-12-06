Забастовка неизбежна? Переговоры о повышении зарплат учителям не дали результата

На примирительном совещании, состоявшемся 1 декабря, госпримиритель рекомендовал установить в следующем году минимальную зарплату для работников общеобразовательных школ на уровне 1824 евро, предложение Министерства образования и науки составило 1803 евро, а пожелание профсоюза - не менее 1836 евро.

«К сожалению, на этот раз стороны не пришли к соглашению», - заявил госпримиритель Меэлис Виркебау. Министерство образования и науки объявило в понедельник, что будет придерживаться предложения, сделанного на примирительной встрече в пятницу. Во вторник профсоюз ответил, что отклонил предложение как госпримирителя, так и министерства. «Поскольку госпримирителю неоткуда взять недостающие миллионы для обеспечения компромисса, все возможности предложить реалистичное решение трудового спора в сфере образования исчерпаны», - заявил Виркебау.

Недостижение соглашения и завершение примирительной процедуры подписанием протокола разногласий означает, что правительство может установить минимальную заработную плату школьных учителей на следующий год по своему усмотрению, а профсоюз будет иметь право организовать забастовку в общеобразовательных школах на условиях, предусмотренных Законом о разрешении коллективных трудовых споров.