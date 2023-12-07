Совладелец бара Sveta Роман Демченко: ни одна ИТ-компания не переведет свой офис в город, где нет ночной культурной жизни

Причин закрытия бара, на самом деле, много. Прежде всего - финансовые, или финансово-политические. Это три кризиса, которые мы пережили за последние четыре года. Из твоих уст даже чуть-чуть удивительно слышать, когда ты называешь наш бар популярным местом…
- Ну, я сам люблю в нем бывать…
- Но получается, что оно все-таки недостаточно популярное, если ему придется закрыться по финансовым причинам. Нет, конечно, людям нравится к нам приходить, им нравятся наши концерты, так что люди есть, но просто в нынешней экономической обстановке выжить стало практически невозможно.
- Тем не менее, если я не ошибаюсь, работы по сносу зданий, находящихся сейчас рядом с рынком Балтийского вокзала, в самое ближайшее время не начнутся. Наверное, бар Sveta еще мог поработать какое-то время. Вы же решили закрыть это место уже с 1 января, вы так решили еще и по той причине, что сочли, что если болезненное решение неизбежно, то лучше не откладывать его в долгий ящик, чтобы не питаться лишними иллюзиями?
- Да, именно так это и было. Как я уже сказал, эта детальная планировка - не основной фактор, побудивший нас к закрытию. Да, наверное, мы могли еще посражаться. И, конечно, решение о закрытии было очень трудным решением. Оно принималось в течение последних 2-3 месяцев. И в итоге мы пришли к выводу, что финансовая атмосфера и финансовое положение вещей настолько плохи, что сражаться еще 2-3 года, а то и 4-5 лет, смысла нет.