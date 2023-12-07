Совладелец бара Sveta Роман Демченко: ни одна ИТ-компания не переведет свой офис в город, где нет ночной культурной жизни

Эти детальные планировки возникают же по всему городу. Сейчас эти детальные планировки уже установлены на многие территории, где стоят клубы и концертные площадки. В последние пять лет это уже вовсю наблюдается. Но фактически на этих территориях ничего не происходит, потому что все эти детальные планировки - это же очень большой проект.

Нужно собрать все финансы, все документы, все согласовать с городом, со всеми участниками, это может длится пять лет. Или даже десять. Так что да, мы могли еще подождать. Но просто финансовая ситуация была настолько плохой, что мы подумали, что начинать сейчас что-то исправлять, кидать все свои силы на спасение этого места, чтобы через 2-3 года нам сказали, что вы все равно должны закрыться, только теперь уже не по финансовым соображениям, а по причине того, что приехали экскаваторы и ковши, и все остальное… Мы поняли, что это невозможно, и что ни у кого нет на это ни сил, ни времени.