В студии Postimees совладелец бара Sveta Роман Демченко: ночной культурной жизни в Эстонии грозит вымирание?

- Многие эстонские клубы и организации буквально на днях объединились в Союз ночной жизни Эстонии. Новая организация будет представлять интересы организаторов концертов и деятелей ночной жизни на разных уровнях. Именно окончательная ясность с неизбежностью закрытия бара Sveta подтолкнула людей, занимающихся организацией ночной культурной жизни, к созданию такого союза? Или же можно сказать, что идея уже давно витала в воздухе? От каких рисков может защитить держателей клубов и организаторов концертов и вечеринок членство в такой организации?

- Вероятно, власти могут существенно помогать организаторам ночной культурной жизни не только прямыми средствами финансовой поддержки в рамках разных программ, но и принятием разумных законов и регуляций. Что сейчас из эстонских законов и нормативных актов работает скорее во вред интересам организации ночной культурной жизни, чем им на пользу? Какие законы и правила было бы целесообразно поменять?

- Еще один совладелец бара Sveta Люк Теэтсов-Фолкнер сказал, что Sveta закрывается, но дух бара остается жить, это и вправду так? Можно ли уже сейчас представить себе, где этот дух найдет себе пристанище? Культурная фабрика Paavli может отчасти выполнить эту роль, или же у этого места совсем другая миссия, а дух бара Sveta найдет себе рано или поздно другую локацию?

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