Уже скоро: в Нарве откроется рождественская деревня

В волшебной деревне, украшенной живыми елями, можно будет посетить домик Деда Мороза, купить у местных торговцев изделия ручной работы, сладости и рождественские подарки. Праздничной атмосферы добавит и рождественское кафе, а малыши смогут поиграть с гномами и погладить животных. Каждый день жителей и гостей города ждут веселые игры и новые развлечения для всей семьи. Рождественская деревня будет открыта с 23 по 26 декабря, каждый день с 12:00 до 18:00.

По словам члена правления НКО Wildstream и организатора мероприятия Артема Поляка, рождественская деревня в Нарве пройдет уже в девятый раз. «В этом году программа включает в себя песни и танцы, которые будут проходить каждый день с четырех до пяти вечера. Все остальное время можно будет насладиться атмосферой, попить глинтвейна, купить подарки, вкусно поесть, поучаствовать в мастер-классах и пообщаться с Дедом Морозом. Также в этом году в Украине впервые Рождество будут праздновать 25 декабря, и мы решили совместно с досуговый центром OGOGO, который занимается украинской молодежью и беженцами, поддержать жителей Украины. Именно в этот день программа будет включать в себя песни, танцы и традиции украинского народного творчества», – добавил Артем Поляк.