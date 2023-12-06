Полиция запретила запланированный пикет в поддержку палестинцев

Департамент полиции и погранохраны (PPA) запретил проведение публичного пикета в поддержку палестинцев в ноябре на основании положения закона, которое не разрешает демонстрации, разжигающие ненависть и насилие, пишет ERR.
Полиция попросила организаторов уточнить сообщения на плакатах, которые будут использоваться на мероприятии, чтобы их можно было проверить заранее, а также предложила рассмотреть альтернативное место, поскольку работы по установке катка на Ратушной площади могли быть не завершены к указанной дате.
Представитель организаторов Агнес Джойет предложила альтернативную площадку и отправила полицейским примеры предложенных текстов плакатов: «На территории размером с остров Муху проживает 2,2 миллиона человек, которых бомбит ядерное государство!», «Покончим с убийствами мирных жителей!», «Палестинцы имеют право на жизнь» и «Не будьте молчаливыми свидетелями геноцида/убийства тысяч мирных жителей».
Однако за день до мероприятия полиция запретила проведение пикета на основании положения закона, которое не разрешает демонстрации, разжигающие ненависть и насилие.