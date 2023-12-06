Полиция запретила запланированный пикет в поддержку палестинцев

Полиция попросила организаторов уточнить сообщения на плакатах, которые будут использоваться на мероприятии, чтобы их можно было проверить заранее, а также предложила рассмотреть альтернативное место, поскольку работы по установке катка на Ратушной площади могли быть не завершены к указанной дате.