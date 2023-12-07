МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ⟩ Мы предельно упростили для предприятий Ида-Вирумаа условия получения средств из Фонда справедливого перехода

В Ида-Вирумаа есть желание перемен, и на эти перемены есть деньги. Однако чтобы это не осталось только желанием, мы сделали условия поддержки для местных предпринимателей настолько комфортными, насколько это было возможно.

В Ида-Вирумаа сейчас много активных людей, и чувствуется атмосфера перемен. В среду была одна конференция, в четверг - другая, в пятницу - третья; так описал состоявшиеся на прошлой неделе встречи предпринимателей, ученых, политиков и других ведущих представителей различных областей главный редактор газеты «Северное Побережье» Эрик Гамзеев. В прошлый вторник шли обсуждения о развитии аэропорта и бизнес-парка в Нарва-Йыэсуу, где я также присутствовал. В целом, министры посещают в последнее время Ида-Вирумаа почти каждый месяц.

Денег больше, чем идей

Для этого есть и особая причина. Ситуация странная, так как денег сейчас имеется больше, чем идей для их использования. Обычно все бывает наоборот. Между тем, люди часто задумываются, каким будет Ида-Вирумаа через двадцать лет? Ответ на этот вопрос не должен оставаться просто мечтами, так как деньги для воплощения идей есть уже есть сейчас.