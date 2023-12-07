Среди претендентов на получение средств поддержки из Фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа были и заявители таких проектов, которые не соответствуют условиям финансирования, выдвинутым Еврокомиссией. Министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало напоминает, что фонд предназначен для создания истории успеха в развитии зеленой и интеллектуальной экономики всего региона, и настаивает, что условия получения средств поддержки облегчены для предпринимателей Ида-Вирумаа в максимально возможной степени.
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ⟩ Мы предельно упростили для предприятий Ида-Вирумаа условия получения средств из Фонда справедливого перехода
В Ида-Вирумаа есть желание перемен, и на эти перемены есть деньги. Однако чтобы это не осталось только желанием, мы сделали условия поддержки для местных предпринимателей настолько комфортными, насколько это было возможно.
В Ида-Вирумаа сейчас много активных людей, и чувствуется атмосфера перемен. В среду была одна конференция, в четверг - другая, в пятницу - третья; так описал состоявшиеся на прошлой неделе встречи предпринимателей, ученых, политиков и других ведущих представителей различных областей главный редактор газеты «Северное Побережье» Эрик Гамзеев. В прошлый вторник шли обсуждения о развитии аэропорта и бизнес-парка в Нарва-Йыэсуу, где я также присутствовал. В целом, министры посещают в последнее время Ида-Вирумаа почти каждый месяц.
Денег больше, чем идей
Для этого есть и особая причина. Ситуация странная, так как денег сейчас имеется больше, чем идей для их использования. Обычно все бывает наоборот. Между тем, люди часто задумываются, каким будет Ида-Вирумаа через двадцать лет? Ответ на этот вопрос не должен оставаться просто мечтами, так как деньги для воплощения идей есть уже есть сейчас.
Эрик Гамзеев правильно отметил: «Конференции сами по себе не приводят к изменениям и не делают жизнь лучше». На них можно услышать хорошие идеи и критику, но чтобы все не осталось на уровне того, что министр просто ходит и кивает головой, слушая о проблемах, эти разговоры должны привести к конкретным действиям.
Основными проблемами с деньгами Фонда справедливого перехода были связаны с приближающимися сроками окончания их раздачи и жесткими условиями. Европейский союз предоставил деньги, но с определенными правилами их использования. В 2026 году срок распределения денег подойдет к концу, и наш интерес в том, чтобы до этого срока было найдено правильное применение предложенных средств. Однако деньги находят применение не так быстро, как мы хотели. Фонд был создан до пандемии и до вторжения России в Украину. Очевидно, что мир изменился, и тогдашние прогнозы и созданные на их основе условия уже не соответствуют всем реальным обстоятельствам.
Целевая группа расширена
Мы решили облегчить условия раздачи денег фонда настолько существенно, насколько это возможно. Во-первых, мы расширили целевую группу заявителей. Туристический кластер Ида-Вирумаа спрашивал, почему их область не квалифицируется для получения евроденег; теперь они квалифицируются. Если Европейская комиссия не исключила что-то из числа поддерживаемых проектов, то мы тоже не будем этого делать.
Кроме того, с помощью евроденег теперь можно финансировать гораздо больше проектов. Предприниматели хотели использовать средства поддержки для создания солнечных и ветровых парков, чтобы обеспечить снабжение их проектов возобновляемой энергией. Мы сделали это возможным.
Именно среди малых и средних предприятий были самые большие опасения, так как строительная деятельность не попадала под финансирование фонда. Бизнес-идея может быть хорошей, но часто в Ида-Вирумаа перед началом нового бизнеса необходимо построить новое здание или отремонтировать старое. Мы изменили условия. Теперь строительная деятельность и приобретение необустроенного участка могут быть частью проекта.
Мы также решили уменьшить риски предпринимателей для обустройства нового бизнеса. Затраты на подготовку инвестиций в пределах 10% от общей стоимости проекта теперь включаются в финансирование фонда. Включены такие расходы, как проектирование, составление оценки климатической устойчивости, консультирование, оценка окупаемости, сравнение и проектирование технологий, развитие инфраструктуры, подключение к сетям и т. д.
До сих пор действовало ограничение, что один заявитель имеет право запрашивать поддержку только для одного проекта. Теперь можно делать запрос поддержки на несколько проектов. Ограничением для крупных проектов было также связывание суммы поддержки с требованием выплачивать будущим работникам среднюю или более высокую зарплату по сектору. Мы смягчили это условие. Максимальную сумму поддержки увеличили с 10 млн до 13 млн евро. Степень инвестиций для малых и средних предприятий теперь составляет 80%. Это означает, что 4/5 проекта можно покрыть поддержкой фонда.
Есть и другие изменения. Расширяются возможности для создания пилотных инфраструктур, процесс становится более гибким, отчетность упрощается, средства поддержки выплачиваются быстрее, и в ближайшее время в Ида-Вирумаа начнут действовать новые бизнес-инкубаторы.
В то же время государство в роли распределителя средств находится в сложной ситуации. С одной стороны, мы ослабляем условия и приглашаем всех вкладываться в экономику Ида-Вирумаа, но с другой, не все ограничения отменены, и некоторым хорошим проектам придется все равно отказать. Европейская комиссия предоставила Фонду справедливого Ида-Вирумаа список, состоящий из 14 пунктов, который содержит типы проектов, не квалифицирующихся для поддержки. К ним относятся, например, реклама, аренда временных работников, азартные игры, табачная промышленность, финансовая и страховая деятельность, а также запрет на использование средств фонда для инвестиций, связанных с производством, обработкой, транспортировкой, распределением, хранением или сжиганием ископаемого топлива.
Руководитель Viru Keemia Grupp Ахти Асманн выразил в статье в Postimees свое разочарование в работе Фонда справедливого перехода, Министерства финансов и в зеленом переходе в целом. По-человечески его можно понять. Хотя европейские чиновники еще несколько лет назад дали оценку, что проект предприятия по химической переработке пластмассы не соответствует условиям фонда, в аргументах и прогрессе Viru Keemia Grupp в сторону более зеленой промышленности был очень хороший посыл. Многие эксперты высоко оценили их проект. Мы как государство также постарались помочь с рассмотрением проекта с разных сторон, но, к сожалению, позиция Еврокомиссии была категоричной: переработка пластика не соответствует предоставленным условиям финансирования.
Обидеться проще всего
Есть и другие компании, проекты которых не квалифицируются для поддержки от фонда. Однако это не означает, что для них нет других способов поддержки. В прошлом году через займы и гарантии EAS и KredEx для предпринимателей поступили дополнительные средства более чем на 180 млн евро. Объем предоставленных предприятиям субсидий составил более 90 млн евро.
Надеюсь, что из-за одного примера не появятся клеветники, которые будут говорить о зеленом переходе как о каком-то несчастье. Правильнее спросить, в чем заключается альтернатива? Сидеть сложа руки и надеяться, что, может быть, экологический кризис решится сам собой? Или просто вернуть деньги, предназначенные для жителей Ида-Вирумаа, обратно в Европу, потому что они пропитаны духом зеленого перехода, и продолжить жить в Ида-Вирумаа так, как это было в последние десятилетия?
Мне кажется, что люди в Ида-Вирумаа действительно хотят перемен. Диапазон Фонда справедливого перехода шире, чем может показаться, слушая слова критиков. Этот фонд предназначен для решения социально-экономических проблем Ида-Вирумаа в более широком плане. Чтобы доход людей не зависел только от добычи полезных ископаемых. Чтобы из этого сложилась история успеха в развитии зеленой и интеллектуальной экономики всего региона. Деньги фонда предназначены для того, чтобы Ида-Вирумаа развивался наравне с остальной Эстонией. Эти перемены уже происходят.