В фантастическом сезоне ключевого игрока сборной Эстонии по футболу написана новая глава

Они по-прежнему занимают лидерскую позицию в немецкой премьер-лиге и остаются непобедимыми, и столь же успешен их путь в кубковой серии.

Действительно, вчерашняя победа со счетом 4:1 над «Хомбургом», играющим на уровне четвертой лиги, была в числе обязательных. Тем не менее, заслуживало внимания то, что тем самым они обеспечили себе место в четвертьфинале.

Стоит напомнить, что в кубковой серии также участвуют сильнейшие команды Германии. Например, по-прежнему играют лидер Бундеслиги «Байер» из Леверкузена и еще несколько топ-команд. Пока еще неизвестно, с кем в четвертьфинале встретится «Санкт-Паули».

Хотя соперник в их последнем матче был, по крайней мере на бумаге, несколько слабее, Метс, как обычно, был на поле в течение всей игры. Примечательно, что из 18 матчей двух серий команда не проиграла ни одного.

Сезон «Санкт-Паули» в домашней лиге продолжится в субботу.