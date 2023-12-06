Жители Эстонии миллионы раз в месяц подвергаются кибератакам и мошенническим схемам

За первые десять месяцев текущего года услуга Netivalvur, защищающая эстоноземельцев в интернете, отреагировала примерно на семь миллионов угроз. По сравнению с началом года количество угроз увеличилось в несколько десятков раз – в октябре было выявлено более 1,3 миллиона ситуаций, когда киберпреступники пытались выманить у пользователей деньги и данные или заразить пользовательские устройства вредоносными программами.

«В киберпространстве идет активная игра в кошки-мышки. Поставщики решений безопасности усердно внедряют новые меры защиты, эксперты просвещают пользователей об угрозах, а преступники пытаются найти все более изощренные способы получить желаемое. Ничто не указывает на снижение уровня угрозы, поэтому очень важно, чтобы каждый пользователь умел защитить себя и своих близких от рисков в киберпространстве», сказал исполнительный директор Elisa Андрус Хийепуу. Хийепуу отметил, что если сегодня Elisa с помощью Netivalvur обеспечивает киберзащиту устройств частных клиентов, то в грядущем году защита Netivalvur станет доступной и для устройств бизнес-клиентов.

За последние несколько месяцев злоумышленники применили ряд новых подходов к краже пользовательских данных и заражению устройств. Например, осенью начала распространяться новая мошенническая схема с использованием клона популярного файлообменного сервиса WeTransfer для автоматической рассылки «писем счастья» и обмана пользователей с целью заставить их скачать себе файлы с подозрительным содержимым.