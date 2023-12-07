Ирене Кяосаар: только 36 процентов учителей владеют эстонским языком на уровне С1

На брифинге Коммуникационного бюро Ирене Кяосаар рассказала, что одной из основных проблем в школах и детских садах является нехватка подготовленных учителей и ресурсов для эффективного перехода. Вопрос языковой подготовки педагогов оказывается одним из ключевых. Из общего числа учителей в муниципальных школах 44 процента не соответствуют языковым требованиям, что представляет с собой риск не найти квалифицированных специалистов на место ушедших учителей.

План обращения за дополнительным финансированием выявил, что только 36 процентов учителей владеют эстонским языком на уровне С1. Это приводит к неудовлетворительному покрытию затрат на рабочую силу и возможным увольнениям.

«Примерно столько же, как и в детских садах, около 400 учителей работает в наших общеобразовательных школах в Нарве. Из них соответствуют уровню B2, которого достаточно, чтобы преподавать на русском, английском и другом любом языке кроме эстонского, 83 учителя. Уровень С1, то есть достаточный уровень, чтобы преподавать на эстонском языке, у 162 учителей», – сказала советник Министерства образования.

Кяосаар также добавила, что родители учеников в Нарве выражают опасения относительно перехода на эстонский язык обучения. Существует общий скептицизм, вызванный неопределенностью целей реформы, сегрегацией в образовании и потерей идентичности в контексте языкового перехода.

«Если учителя и родители не поддерживают друг друга, а, в первую очередь, и своих детей, то я думаю, что быстрее или медленнее этот процесс нас к успеху не приведет. Мы должны больше говорить и поддерживать. Школы должны быть открыты к разговорам и показывать результаты, говорить о том, как проходит подготовка к переходу», – поделилась Кяосаар возможным решением.

Несмотря на существующие проблемы, Кяосаар высказала уверенность в том, что с правильными подходами и дополнительной поддержкой со стороны государства препятствия могут быть успешно преодолены.

В последующих этапах реформы планируется активно взаимодействовать с образовательными учреждениями и разрабатывать стратегии для оптимальной адаптации к новым требованиям. Перспективы перехода на эстонский язык обучения в Ида-Вирумаа, согласно советнику Министерства образования, предоставляют возможность создания более единого образовательного пространства в стране.