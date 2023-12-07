Фото и видео ⟩ «Бампер. Грязь. Шок. Выдох»: таллиннка о смертельно опасном перекрестке, где на нее вылетел белый BMW

Читательница пересекала перекресток у магазина Prisma в микрорайоне Сикупилли и еле смогла увернуться от машины марки BMW, которая в этот момент выезжала с парковки магазина. «Светофоры на этом перекрестке отрегулированы так, что перейти дорогу или выехать с подземной парковки Prisma с поворотом налево, на Тартуское шоссе в сторону Юлемисте, без угрозы для жизни или создания аварийной ситуации невозможно», – утверждает она.