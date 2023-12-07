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Фото и видео ⟩ «Бампер. Грязь. Шок. Выдох»: таллиннка о смертельно опасном перекрестке, где на нее вылетел белый BMW

Валерия Ермакова
, журналист
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Перекресток Сикупилли.
Перекресток Сикупилли. Фото: Rus.Postimees

«Это самый опасный перекресток в городе, причем не только для автомобилей, но и для пешеходов», – говорит жительница Таллинна Инна, которая на днях, переходя дорогу на зеленый свет, едва не попрощалась со своей жизнью.

Читательница пересекала перекресток у магазина Prisma в микрорайоне Сикупилли и еле смогла увернуться от машины марки BMW, которая в этот момент выезжала с парковки магазина. «Светофоры на этом перекрестке отрегулированы так, что перейти дорогу или выехать с подземной парковки Prisma с поворотом налево, на Тартуское шоссе в сторону Юлемисте, без угрозы для жизни или создания аварийной ситуации невозможно», – утверждает она.

По словам Инны, этот перекресток сам по себе является полосой препятствий. «Сначала пешеход успевает пересечь проезжую часть Тартуского шоссе (направление Юлемисте-Кесклиннприм. ред.) и застревает на островке безопасности, потому что нужно дождаться зеленого сигнала и пересечь оставшуюся часть шоссе (направление Кесклинн-Юлемисте)», – детально описывает она.

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