Фото и видео ⟩ «Бампер. Грязь. Шок. Выдох»: таллиннка о смертельно опасном перекрестке, где на нее вылетел белый BMW

«Это самый опасный перекресток в городе, причем не только для автомобилей, но и для пешеходов», – говорит жительница Таллинна Инна, которая на днях, переходя дорогу на зеленый свет, едва не попрощалась со своей жизнью.
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Читательница пересекала перекресток у магазина Prisma в микрорайоне Сикупилли и еле смогла увернуться от машины марки BMW, которая в этот момент выезжала с парковки магазина. «Светофоры на этом перекрестке отрегулированы так, что перейти дорогу или выехать с подземной парковки Prisma с поворотом налево, на Тартуское шоссе в сторону Юлемисте, без угрозы для жизни или создания аварийной ситуации невозможно», – утверждает она.