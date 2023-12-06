Эстония готовится останавливать корабли вне своих территориальных вод

Эстония готовится усилить контроль в так называемой «прилежащей зоне» в Балтийском море. Соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывается в Министерстве обороны, сообщает ERR.

Прилежащая зона - часть морского пространства, прилегающая к территориальным водам, в котором прибрежное государство может осуществлять контроль. Территориальные воды – это зона, которая заканчивается на расстоянии в 12 морских миль (22,2 километра) от берега. Прилежащая зона - это еще 12 морских миль от границы территориальных вод.

Эстония и Латвия - единственные страны, которые до сих пор не оформили законодательно возможности по контролю в прилежащей зоне, хотя Конвенция ООН по морскому праву позволяет это.

«Таможня, налоги, иммиграция, санитарная сфера. И, кроме того, защита объектов, представляющих историческую ценность», - перечисляет глава юридического отдела Министерства обороны Лаури Крийса сферы регулирования, которые могут стать доступны Эстонии на расстоянии до 44 километров от берега, то есть фактически до середины Финского залива.

Прилежащая зона не предназначена для защиты подводной инфраструктуры, уточнил в свою очередь преподаватель юридического факультета Тартуского университета Александр Лотт.

«В Конвенции по морскому праву неизбежно остаются некоторые пробелы в отношении критически важной морской инфраструктуры за пределами территориального моря», - пояснил ученый, к которому за помощью в разработке необходимых правовых актов Эстонии обратились политики после взрывов на газопроводе «Северный поток».

О необходимости введения прилежащей зоны за территориальными водами Эстонии в начале 2023 года заявлял тогдашний министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. По его словам, которые были опубликованы на сайте МИД в январе, создание такой зоны «положительно скажется на безопасности, охране окружающей среды и защите археологических и исторических артефактов, найденных в море».

«Мы видим, что Балтийское море стало ареной гибридной войны. Чем больше прибрежные государства региона Балтийского моря смогут закрыть такие серые зоны, тем меньше будет возможностей для гибридной войны», - уверен Александр Лотт.

4 декабря стало известно, что Китай начал сотрудничать с Финляндией в расследовании причин разрушения газопровода Balticconector. Следствие пытается попасть на китайский корабль Newnew Polar Bear, чей якорь был потерян в районе газопровода. О том, что владелец этого корабля тесно связан с Россией, а случившееся с газопроводом между Эстонией и Финляндией может быть гибридной атакой, ранее рассказали журналисты-расследователи издания «Досье».