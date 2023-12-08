Борис Тух ⟩ Без меня ты – никто!

Карьера Бонапарта в фильме не имеет с этой паранойей ничего общего. В начале он – человек, стремящийся в своем деле к совершенству, старающийся доказать, что для него нет ничего невозможного. Начиная с Тулона, где он, тогда еще артиллерийский капитан, заставил раскопать лежавшие на берегу и засыпанные песком проржавевшие пушки, расплавить их и перелить в стреляющие навесным огнем мортиры – а потом внезапной ночной атакой взять крепость. Снят ночной бой превосходно, хотя сразу после этих кадров Ридли Скотт погрешил против истории. Комиссаром центрального правительства, отличившим Бонапарта за победу над роялистами, был не Поль Баррас (Тахар Рахим), а младший брат апостола террора Максимилиана Робеспьера Огюстен, который вскоре, 9 термидора, вместе с братом и другими вождями якобинцев был гильотинирован. Кстати, после смены власти генерал Бонапарт несколько дней провел под арестом, так как его подозревали в связи с якобинцами, но был оправдан. Термидорианский переворот показан в фильме эффектно, но недостоверно, объединены два события, заседание конвента (парламента), на котором Робеспьер был низложен, и взятие Парижской ратуши, в которой сутки укрывались Робеспьер с соратниками. Но это детали. Барраса необходимо на время выдвинуть если не на первый план, то около того, так как именно он, став фактическим главой правительства, увидел в Бонапарте великолепного полководца и всячески выдвигал его. Да, и Жозефина, прежде чем Бонапарт влюбился в нее, была любовницей Барраса, В той версии фильма, которая вышла на экраны, об этом умалчивается, хотя в явно укороченной сцене в «ночном клубе» Жозефина сидит рядом с Баррасом и заметно, что отношения между ними самые теплые.