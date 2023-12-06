Умер один из самых известных культуристов в мире

Британский спортсмен приобрел известность в 1996 году, когда завоевал титул Мистер Вселенная. За свою успешную карьеру Дэвис был также удостоен титулов Мистер Европа и Мистер Pro Universe. Помимо достижений, его запомнят за форму, весьма необычную для 1990-х годов.

Причина смерти культуриста пока не установлена. Однако по завершении карьеры его преследовали серьезные проблемы со здоровьем. В 2009 году он перенес пересадку почки. Уже тогда культурист признал, что источником проблем, вероятно, были анаболические стероиды.