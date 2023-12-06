БЛОГ И ФОТО ⟩ Алар Карис: некоторые партии коалиции также считают, что отставка премьер-министра станет выходом из сложившейся ситуации

Карис встретился во вторник с председателем партии «Отечество» Урмасом Рейнсалу и в среду с председателем парламентской фракции «Ээсти 200» Томасом Уйбо, председателем EKRE Мартином Хельме, председателем парламентской фракции Партии реформ Эркки Кельдом, председателем Центристской партии Михаилом Кылвартом и председателем парламентской фракции Социал-демократической партии Евгением Осиновским.

На прошлых неделях президент Карис встречался с председателем Рийгикогу Лаури Хуссаром, председателем Партии реформ и премьер-министром Каей Каллас, председателем «Ээсти 200» и министром иностранных дел Маргусом Цахкна, а также с председателем Социал-демократической партии и министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом.